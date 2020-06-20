Akif Beki: Man Adası iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu lehine karar veren hâkim düz hâkim yapılarak cezalandırılmış!

"Bir de haksızlık etmez mi muhalefet, hakim ve savcılar siyasi yararlılıklarına göre tayin edildi diye. Üstelik Kılıçdaroğlu da konuyu yakından takip ettiğini söylemişti yazım üzerine. Yakından izliyorlarsa bilmeleri gerekmez miydi? Yok, hakim ve savcı atamalarında siyaseten ödüllendirme veya cezalandırma yoluna gidilmiş. Hani nerede!

Man Adası iddialarıyla ilgili davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu lehine karar veren hakim, örnek gösteriliyor. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Kılınçaslan, düz hakim yapılmış. Kılınçaslan, Kılıçdaroğlu'nu astronomik tazminat cezasına çarptıran kararı bozmuştu. Ataması bununla ilişkilendiriliyor. Güya rütbe indirimiyle cezalandırılmış. Başka sebebi olamazmış gibi... Yok, kararları siyasi iradeyi rahatsız edenlerin rütbesi düşürülmüş. Yok, memnuniyetsizliğe yol açanlar uzağa sürülmüş..."