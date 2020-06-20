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Akif Beki: Man Adası iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu lehine karar veren hâkim düz hâkim yapılarak cezalandırılmış!

20 Haziran 2020 06:51

Karar yazarı Akif Beki bugünkü yazısında HSK'nın görev yeri değiştirme kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazısında ironi yapan Karar yazarı Beki, "Madem HSK ve Adalet Bakanlığı, yargıyı siyasallaştırma zannı altında bırakılıyor..." dedi.

2019 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la ilgili tartışmaya yol açan bir fotoğraf paylaşan Samsun Cumhuriyet Savcılarından Ali Evcimen'in son listede yer almayışına dikkati çeken Beki, "Terfilerde tarattım, eşleşen bir sonuç bulunamadı. Kararnamede adına rastlayamadım" diye yazdı. Beki ironi yaptığı yazısının devamında ise şunları kaydetti:

"Bir de haksızlık etmez mi muhalefet, hakim ve savcılar siyasi yararlılıklarına göre tayin edildi diye. Üstelik Kılıçdaroğlu da konuyu yakından takip ettiğini söylemişti yazım üzerine. Yakından izliyorlarsa bilmeleri gerekmez miydi? Yok, hakim ve savcı atamalarında siyaseten ödüllendirme veya cezalandırma yoluna gidilmiş. Hani nerede!

Man Adası iddialarıyla ilgili davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu lehine karar veren hakim, örnek gösteriliyor. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Kılınçaslan, düz hakim yapılmış. Kılınçaslan, Kılıçdaroğlu'nu astronomik tazminat cezasına çarptıran kararı bozmuştu. Ataması bununla ilişkilendiriliyor. Güya rütbe indirimiyle cezalandırılmış. Başka sebebi olamazmış gibi... Yok, kararları siyasi iradeyi rahatsız edenlerin rütbesi düşürülmüş. Yok, memnuniyetsizliğe yol açanlar uzağa sürülmüş..."

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