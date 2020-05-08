Karar yazarı Akif Beki: Gelecek Partisi yetkilileri köpürdü; oysa bu durum Perinçek'i doğrulamıyor mu?

Karar yazarı Akif Beki, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in FETÖ'ye karşı mücadelenin 28 Şubat'ın devamı olduğunu söylediği ve AKP'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın aslında tasfiye edildiğini söylediği açıklamasını değerlendirdi.

"Gelecek Partisi yetkilileri köpürdü. Davutoğlu, kendilerine yasaklanan ekranların 28 Şubatçı Perinçek'e sonuna kadar açık olmasına şaşırdı tepkisinde. Perinçek'i doğrulamıyor mu oysa bu durum? 28 Şubat ruhunun hortladığını, aramızda dolaştığını göstermiyor mu?" diye soran Beki, Perinçek'in söz konusu sözlerini hatırlatarak, "Söyleyebilmiş olması bile iddiasını haklı çıkarmıyor mu?" dedi.

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