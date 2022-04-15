Karar yazarı Akif Beki: Faiz yüzde 14’ten aşağı indirilmeyecektiyse ne demeye 19’da tutulmadı; doları 15 liraya zıplatmaya değdi mi?

Karar yazarı Akif Beki, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'te sabit tutmasına ilişkin olarak, "Yüzde 14’ten aşağı indirilmeyecektiyse ne demeye 19’da tutulmadı? Enflasyonu 7 ayda yüzde 19’dan 61’e, doları 8 liradan 15 liraya zıplatmaya değdi mi?" diye sordu.

Beki, yazısının "Madem faiz düşürülmeyecekti, niye yoksullaştık?" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 14’ten aşağı indirilmeyecektiyse ne demeye 19’da tutulmadı? Enflasyonu 7 ayda yüzde 19’dan 61’e, doları 8 liradan 15 liraya zıplatmaya değdi mi? Ekonominin üstatları da bu muamma soruya cevap arıyor. Hepsi, faizi sırf yüzde 5 daha düşük tutmak için olamaz. Madem ürkütülen kurbağaya değmeyecekti, o taş niye mi atıldı?

Faizi düşürünce dolar yükselecek, ihracat artarken ithalat azalacak ve cari açıktan cari fazla vermeye geçilecekti. Böylece açığı kapatmak için dış borç aramaktan, hukuk ve demokrasi güvencesi isteyen yabancı yatırımcıların dırdırından kurtulacaktı iktidar. Ekonomik bağımsızlık savaşı dedikleri de buydu. Yani hukuk ve demokrasiyi düzeltmeden ekonomiyi toparlamak için, halkı enflasyona ezdirerek yoksullaştırmak bile göze alındı. Hesap buydu ama tutmadı. Cari açık kapanmadığı gibi azalmadı da. Borçlanma ihtiyacı sürüyor, hem de fahiş faizle. Adalet ve demokrasi yoksunlukları da yanımıza kâr kalmış oldu."