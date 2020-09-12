Karar yazarı Akif Beki'den Melih Aşık'ın Kılıçdaroğlu paylaşımına: Gurbet gibi, siyasi takıntılar da ‘hayalet ağrı’ şeklinde tezahür edebiliyor

Karar yazarı Akif Beki, gazeteci, Milliyet yazarı Melih Aşık'ın, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı bir sosyal medya paylaşımını eleştirdi. Beki, Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de yaptığı konuşmasında 'laiklik'ten hiç bassetmediğine dikkati çeken Aşık için, "Gurbet gibi, siyasi takıntılar da ‘hayalet ağrı’ şeklinde tezahür edebiliyor işte" dedi.

Melih Aşık sosyal medya hesabından, "Kılıçdaroğlu’nun 9 Eylül CHP kuruluş yıl dönümü konuşmasını okudum. Tam 3847 sözcük var içinde. Demokrasi, hukuk gibi sözcükler bolca geçiyor. Ancak CHP’nin 6 okundan birini oluşturan ‘laiklik’, bir tek sözcükle olsun geçmiyor. Dikkatlere sunulur..." diye yazmıştı.

Karar yazarı Beki, bugünkü yazısında, Melih Aşık'ın bu ifadeleri için şunları kaydetti:

"Laiklik hassasiyeti üzerinden kutuplaşmanın, laikliğe ve CHP’ye kazandırmadığını, aksine kaybettirdiğini imkanı yok kabul ettiremiyorsunuz."

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