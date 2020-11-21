Karar yazarı Akif Beki: Bu kez 'güneş'i perdeleyen siyasi bir film dönüyor sanki

Karar yazarı Akif Beki, AKP ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beki, “Sahnede gördüğümüzle sahne arkasındaki gerçek yine farklı. Ama bu kez Güneş'i perdeleyen siyasi bir film dönüyor sanki” dedi.

“Demokrasi ve hukuk reformları değil. Küresel değişime ayak uydurmak da değil. Ayırsa ayırsa, AK Parti ile MHP'nin yollarını sistem değişikliği ayırır. Yani birlikte çıkılan yoldan, eski sisteme doğru geri dönüşe geçilmesi. Bu da AK Parti'nin, sıkıştığı köşeden ve MHP'nin elinden kurtulması demek. MHP ister mi, bırakır mı?” diye soran Beki, devamında şu soruyu gündeme getirdi:

“Akla şu geliyor: Manevra sinyallerini gördü de ön mü kesiyor yoksa MHP?”

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