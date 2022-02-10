Karar yazarı Akif Beki: Bu cinayet, bazı kirli sırları kapatabilir ama Sedat Peker o kapıyı hiç aralamamış gibi olmaz bir daha

Karar yazarı Akif Beki, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'nın öldürülmesini köşesine taşıdı.

"Peker’in takdimine bakılırsa Falyalı, kara kutuydu. Uyuşturucu trafiğinden kumar ve kara para aklamaya uzanan bir gayrimeşru alemin kara kutusu" diyen Beki, "Ortada ama görünmez gibiydi, Peker’in tuttuğu fenerle görünürleşti. Adının karıştığı polis operasyonlarına, suçlamalara, ABD’de arandığı mahkeme dosyasına rağmen hayatına, işlerine devam edebiliyordu. Korunduğu, açığa çıkmıştı. Daha uzun süre korunamayacaktı belki de. Zorlaşmıştı. Dokunulmazlık kalkanı üstünden kalktı kalkacak diye ürkenler olmuştu... Artık ele veremeyecek, bildikleri baş ağrıtamayacak. Falyalı, birçok kişinin sırlarıyla birlikte gitti. Arşivi, kendi başını yakmış da olabilir" ifadelerini kullandı.

Beki ayrıca şunları söyledi:

"Tatar, istese ve uğraşsa bile bu cinayet çözülebilir mi? Çözülmesini istemeyenlere gücü yeter mi? Şimdilik muamma. Çözülüp çözülmeyeceği çok şüpheli. Fakat Kıbrıs ağzıyla kapı, bir kere kındırık bırakıldı. Yani aralık. Bu cinayet, bazı kirli sırları kapatabilir, bazılarının ortaya saçılmasını engelleyebilir. Bazı suç bağlantılarının üstünü örtebilir. Ama Peker, o kapıyı hiç aralamamış gibi olmaz bir daha. Tam karartma, bu saatten sonra imkansız. ‘Kandırık’ haldeki kapı, kapalı görünse de açıktır. Kapısı bir kere aralanan hiçbir sır da ilanihaye gizli kalmaz."

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