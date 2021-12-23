Karar yazar Kahveci: Sizce enkaz altında seçime gidecek bir yönetim olabilir mi; erken seçimin 2022'nin ilk yarısında tamamlanacağını bekliyorum

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, uygulanan ekonomik politikaların Hazine'nin bütçe açığı üzerinde büyük yükler oluşturduğunu ve bu politikaların 2022 sonuna kadar sürdürülemez olduğuna işaret ederek "2023’e ise kala kala sadece enkaz kalacaktır. Sizce enkaz altında seçime gidecek bir yönetim olabilir mi? Ben hiç sanmıyorum. Ve erken seçimin ya da baskın seçimin 2022 yılı ilk yarısında tamamlanacağını bekliyorum" dedi.

Kahveci, akaryakıttan yıllık 75-80 milyar lira, asgari ücret ve gelirlerden alınan asgari ücret kadar olan kısımda yapılan vergi indirimiyle 70-80 milyar lira feragat edildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Dövize endeksli mevduat güvencesi verdik ve kurlar düştü. Ama asıl düşmesini hedeflediğimiz faizler düşmedi.

Hala tahvil faizleri yüzde 22-24 aralığında seyrediyor. Çünkü tehlike bütçe açığında ve buna bağlı olarak enflasyonda.

Faizleri düşürmek için çıktığımız yolda başardığımız tek şey faizleri yükseltmek oldu. Hazinenin bütçe dengesi şaşmaya başladığında asıl tehlike oradan gelecek.

Bizi açık bütçe riski bekliyor. Ya da enflasyon riski diyelim.

Bu iki bileşen ise faizleri düşürmeyeceği gibi daha da yükseltebilir."

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