Karar verildi; Gökhan Töre dönüyor

Fransa'ya giderek Lorient-Rennes maçında Lorient'in golcüsü Benjamin Makoundja ve Rennes'in orta saha oyuncusu Paul-Georges Ntep'i izleyen Fikret Orman ve ekibi, Gökhan Töre'yi, takıma kazandırmak için harekete geçti.

Gökhan Töre, sezon öncesi büyük umutlarla transfer olduğu İngiliz ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'da 8 maç oynayabilen Gökhan, 1 asist yapabildi.

Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönüşü, hem futbolcunun hem de West Ham yönetiminin istekleri sonucu gerçekleşiyor.

West Ham yolları ayırmak istiyor

Hürriyet'in haberine göre; Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan İngiliz ekibinin yöneticileri, aralarında Gökhan Töre'nin de olduğu bazı futbolculara, yolları ayırmak istediklerini bildirdi. West Ham'da zaten mutlu olmayan ve Beşiktaş'a dönmek isteyen Gökhan bu talebi anında kabul etti.

West Ham United'ın, Gökhan Töre'nin geri dönmesi konusunda Beşiktaş yönetimiyle de anlaşmaya vardığı belirtildi.



Kulüplerin anlaşmasının ardından Gökhan Töre'nin Türkiye'ye dönüş hazırlığına başladığı ve İstanbul'dan kiralık ev aradığı öğrenildi.