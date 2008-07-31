Karar sonrası ilk uzlaşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun bir çalışma döneminin ardından tatile giriyor. Gruplar arasındaki uzlaşma Genel Kurula da yansıdı ve tatil kararı alındı.



Yarın yargı organları da, “toplu izin kullanımı” anlamına gelen adli tatile girecek. Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.



Yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde de nöbetçi heyetler görev yapacak. Bu mahkemelerde acil konular görüşülürken Danıştay’da görev yapacak olan nöbetçi heyet esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulmasına” istemlerini karara bağlayacak.