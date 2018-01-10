Karar: Soçi Kongresi öncesi Esad rejimi ve IŞİD, muhaliflere eş zamanlı operasyon başlattı

Karar gazetesi, Suriye’nin geleceği için büyük önem taşıyan ve Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak kritik kongre öncesi Suriye rejiminin, Rusya ve İran’ın desteği ile İdlib’in güneyinde muhaliflere operasyon başlattığı iddiasında bulundu. Karar'ın haberinde "IŞİD'in de eş zamanlı saldırılara başlamasıyla bölgeden 400 bin sivil göç etti" dendi.

Hilal Öztürk imzasıyla yayımlanan haberde, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde TSK’nın konuşlandığı İdlib bölgesinde yaşanan gelişmeler ise kaygıyla izleniyor. Rejim güçleri ve Rusya’nın El Nusra bahanesiyle bölgenin güneyinde muhaliflere başlattığı saldırılar nedeniyle 400 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rejim 100’den fazla köyü ele geçirirken, şiddetli çatışmalar nedeniyle muhalif gruplar güneye güç kaydırdı. IŞİD’in de eş zamanlı saldırıları dikkat çekerken, 400 bin sivil bölgeden göç etti" iddialarına yer verildi.

Haberde, "Bölge kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Esad’a bağlı ordu birlikleri El kaide’nin Suriye kolu HTŞ’ye operasyon bahanesiyle ılımlı muhaliflere yönelik hava bombardımanı yapıyor ve karadan da ilerleyişini sürdürüyor. Bölgenin kontrolü açısından kritik öneme sahip Ebu Dhur Havalanı’nın da bombalandığı öğrenildi. İç göç dalgasının, rejim saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına yönelmesinden endişe ediliyor. Merkezi İdlib olan Suriye Kurtuluş Hükümeti ise siviller için acil yardım çağrısı yaptı. Rejim geçtiğimiz yılın ekim ayından itibaren Hama’nın kuzeyi ile İdlib’in güneyinde ateşkesi ihlal ediyor" denerek, "saldırılara İran’a bağlı milislerin de destek verdiği" öne sürüldü.