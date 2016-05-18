Karar: Paralel yapının TSK'daki himmet sorumlusunun NATO'da çalıştığı ortaya çıktı

Karar gazetesi, iptal edilen 2010 yılı KPSS’deki kopya iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili olarak, 580 kadın şüphelinin eşlerinin, Silahlı Kuvvetler’de görev yaptığını, NATO’daki bir binbaşının da örgüt için toplanan ‘himmet’ paralarını transfer ettiğini öne sürdü. "NATO'da himmet torbası" başlığıyla yayımlanan haberde, "KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ı tehdit ettiği için tutuklanıp daha sonra tahliye edilen sanık Nuri Öztürk’ün kız kardeşinin de şüpheliler arasında olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, M.T.’nin ‘himmet’ adı altında para transferleri yapan cemaatçi askerlerden olduğu tespit edildi" ifadesi kullanıldı.

Hilal Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan (18 Mayıs 2016) haber şöyle:

2010 KPSS soruşturmalarında 10 bin şüphelinin bağlantılarını inceleyen savcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Paralel Yapı üyelerini tek tek tespit etti. 580 kadın şüphelinin eşlerinin, Silahlı Kuvvetler’de görev yaptığı belirlendi. NATO’daki bir binbaşının da örgüt için toplanan ‘himmet’ paralarını transfer ettiği MASAK raporlarına girdi.



HİLAL ÖZTÜRK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2010 KPSS soruşturması kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheliden 82’si tutuklandı. Yapılan incelemelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) Paralel örgütlenme ortaya çıktı. Yaklaşık 580 kadın şüphelinin eşlerinin, TSK’da görev yaptığı belirlendi. Savcılığın talebiyle şüpheliler ve eşlerinin para hareketlerini inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Paralel Yapı ile bağlantıları rapor etti.

NATO’DA HİMMET TRAFİĞİ

KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ı tehdit ettiği için tutuklanıp daha sonra tahliye edilen sanık Nuri Öztürk’ün kız kardeşinin de şüpheliler arasında olduğu belirtildi. K.T.’nin eşinin, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda görevli binbaşı M.T olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, M.T.’nin ‘himmet’ adı altında para transferleri yapan cemaatçi askerlerden olduğu tespit edildi. TSK içindeki Paralel Yapı üyesi askerlerin verdiği ‘himmetler’in binbaşı M.T.’de toplandığı, onun da paraları örgüt hesaplarına transfer ettiği tespit edildi. Savcı Erkman’ın tehdit edilmesinin de Paralel Yapı üyesi subayın organizasyonu olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

SUBAY EŞLERİ DE LİSTEDE

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, KPSS şüphelilerinden eşi TSK’da görevli olanlar arasında donanma subayı da var, karargah subayı da. Dosyada şüphelilerden bazılarının eşleri, şöyle sıralandı: F.E.’nin eşi A.E. İzmir’de donanma subayı, B.B’nin eşi İ.H.B. Maltepe Askeri Lisesi’nde subay, Ö.Y.’nin eşi Y.Y. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda karargah subayı, M.A.’nın eşi C.A. Harp Akademi Komutanlığı’nda subay.

TSK'da titiz çalışma



TSK’daki Paralel Yapı üyesi askeri personelle ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nda özel bir soruşturma sürüyor. TSK’nın farklı birimlerinden sızdırılan belgeler ve içerideki örgüt yapılanmasının temizlenmesi için yapılan çalışmalar, hem idari hem de askeri savcılıklar tarafından yürütülüyor. Savcılıklardaki soruşturmalarda elde edilen bilgi ve delillerle ilgili askeri yetkililer bilgilendiriliyor.

Sınava giren 52 şüpheli örgüte para aktardı

Savcılık dosyasında, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girip 100 ve üzeri net yapan şüphelilerin aralarındaki telefon trafiği ve MASAK’ın tespit ettiği para transferleri de yer aldı. Buna göre, sınava giren 52 şüphelinin aktardığı paralar, soruşturma kapsamındaki sınava girmeyen 17 kişide toplandı. Bu kişiler paraları, örgüt ile bağlantılı oldukları düşünülen ABD’deki Well-Spring Cultural Education, Brooklyn Amity School ve Metropolitan Education, Consulting Services isimli kuruluşlar ile Kanada’da faaliyet gösteren Kanada-Türkiye Dostluk Derneği’ne aktardı.