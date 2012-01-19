-Karar, örgüt yoktur anlamına gelmez İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davayı karara bağlayan Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz, ''Elbette bu cinayeti basite indirgeyemeyiz. Durduk yerde Trabzon'dan birileri kalkıp İstanbul'daki bir gazeteciyi vurması hayatın olağan akışına aykırıdır'' dedi. Eryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyadaki delillere göre bir karar verdiklerini belirterek, ''Kararla ilgili herkesin beklentisi farklıydı. Beklentiyi karşılamadığından karara tepkiler oluştu. Özellikle örgüt kararımız ile ilgili'' diye konuştu. Eryılmaz, ''örgüt yöneticisi veya üyeliği suçuyla ilgili bir kişiye ceza verebilmek için bir eylem yapan örgütün olması ve örgüte ait delil ve dokümanların bulunması gerektiğini'' ifade etti. Söz konusu davanın sanıkları ile ilgili örgüt yöneticiliği veya üyeliği ilgili yeterli delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini açıklayan Eryılmaz, şöyle devam etti: ''Verdiğimiz karar, örgüt yoktur anlamına gelmez. Bugün bir gazeteye yaptığım açıklama yanlış yorumlanıyor. Verdiğimiz karardan rahatsız değiliz. Sadece tatmin edici olmadığını belirttim. Elbette bu cinayeti basite indirgeyemeyiz. Durduk yerde Trabzon'dan birilerinin kalkıp İstanbul'daki bir gazeteciyi vurması hayatın olağan akışına aykırıdır. Herkes bu olayın arka planında kimler olduğunu merak ediyordu. Biz de bunu istiyoruz ama dosyadaki deliller ile karar verebiliriz. Ayrıca, (Hrant Dink cinayeti) 'Ergenekon' terör örgütünün işi olduğunu iddia edenler var. Ancak hukuki çerçevede değerlendirme yapmak gerekir. Bir örgütün hukuki varlığının ispatı için bu konuda açılan davanın karar bağlanması, Yargıtay'ın onaylaması gerekir. Böylece hukuki olarak örgütün varlığı tespit edilmiş olur.''