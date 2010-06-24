Karar memurların

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron ve yardımcısı Nick Clegg, ülkedeki altı milyon kamu çalışanına bir mektup yazdı ve tasarruf yapma ve ülkenin rekor seviyedeki bütçe açığını indirmek için fikir beyan etmelerini istedi.





Koalisyon partisinin liderlerinin İngiltere’nin bütün çalışanlarını hedef alan bir mektup yazmasındaki amacın, ülke çapında herkesin yaşam standardını etkileyecek kemer sıkma önlemlerine destek aramak olduğu belirtiliyor.



İki lider mektuplarında, “Tasarruf yöntemlerini ortaya çıkarma konusunda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Sizlerin tavsiyesiyle kamu harcamalarımızı adil bir şekilde azaltabiliriz” ifadesine yer verdi.

Cameron ve Clegg aynı zamanda “Kamu sektörü çalışanları olarak, işlerin nerede iyi olduğunu, nelerin gereksiz olduğunu bizden daha iyi biliyorsunuz. Bize daha az parayla daha verimli işler çıkarabileceğimiz yöntemleri tavsiye edebilirsiniz” dedi.

İngiltere’nin en büyük memur sendikası Unison ise, üyelerinin kamu tavsiyeler konusunda işbirliği içinde çalışacağını söyledi.

İngiliz Maliye Bakanı George Osborne ise bu hafta açıklanan ilk bütçe kapsamında, şu anda gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 11’ine denk gelen bütçe açığını 2015’e kadar makul seviyelere indirmek adına sağlık ve uluslararası kalkınma için yapılacaklar hariç, bütün hükümet harcamalarında yüzde 25 oranında bir kesintiye gidileceğini açıkladı.