Karar: İstiklal saldırısını IŞİD'in gerçekleştirdiği kesinleşti

Karar gazetesinin internet sitesi, Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 39 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, IŞİD'in gerçekleştirdiğinin kesinleştiğini duyurdu. Karar'ın haberinde saldırının Türkiye'de 81 ilde aranan 4 IŞİD üyesinden biri olan Savaş Yıldız tarafından gerçekleştirildiği iddiasına yer verdi. Haberde, emniyet birimlerinde IŞİD militanı olarak kaydı bulunan M.Ö.'nün patlama bölgesinde gözcülük yaptığı öne sürüldü. Daha sonra haberini güncelleyen Karar, saldırıyı M.Ö.'nün gerçekleştirdiği iddiasına yer verdi. Haberde, "Canlı bombanın patladığı olay yerinde elde ettiği deliller üzerinden M.Ö'nün ismine ulaşan polis, eldeki fotoğraflar ve görüntüleri M.Ö'nün Gaziantep'teki ailesine gösterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği fotoğrafları ailesi de teyit etti" dendi.

Karar.com'da yayımlanan haberin ilk hali şöyle:

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, IŞİD'in gerçekleştirdiği belirlendi. KARAR'ın ulaştığı bilgilere göre saldırıda emniyet birimlerinde IŞİD militanı olarak kaydı bulunan M.Ö'nün patlama bölgesinde gözcülük yaptığı öğrenildi.

Taksim'i kana bulayan saldırının gerçekleştiği anlarda IŞİD militanı M.Ö'nün güvenlik birimlerince olay bölgesinde sinyali tespit edildi.

"4 IŞİD üyesinden biri"

Hürriyet'in haberine göre ise Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, Türkiye'de 81 ilde aranan 4 IŞİD üyesinden biri olan S.Y.'nin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

" Eski DHKP-C'li..."

HDP'nin Adana ve Mersin'deki binalarına yapılan bombalı saldırıyı gerçekleştiren S.Y.'nin geçmişinde yasa dışı sol örgütlerle bağlantısı var. Canlı bomba S.Y., 2007'de de DHKP-C örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile hem Ankara'da hem de İstanbul'da gözaltına alınmış.

Bilgi ve haber değişti

Karar'ın yeni bilgi üzerine güncellediği haberinde, canlı bombanın M.Ö. olduğu belirtildi.

Karar gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberin güncellenen hali şöyle:

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba saldırısını IŞİD'in gerçekleştirdiği kesinleşti. Canlı bomba ise M.Ö...

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, IŞİD'in gerçekleştirdiği belirlendi. KARAR'ın ulaştığı bilgilere göre saldırıyı emniyet birimlerinde IŞİD militanı olarak kaydı bulunan M.Ö'nün gerçekleştirdiği öğrenildi.

Taksim'i kana bulayan saldırını öncesinde IŞİD militanı M.Ö'nün güvenlik birimlerince olay bölgesinde sinyali tespit edildi.

Ailesi de teyit etti

Canlı bombanın patladığı olay yerinde elde ettiği deliller üzerinden M.Ö'nün ismine ulaşan polis, eldeki fotoğraflar ve görüntüleri M.Ö'nün Gaziantep'teki ailesine gösterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği fotoğrafları ailesi de teyit etti.

'Poliste kayıtları var'

Bombacı M.Ö'nün poliste daha önce herhangi bir suçtan kaydı olmadığı ancak ailesinde DAEŞ'e yakın isimler olduğu ve poliste kayıtları olduğu belirlendi.



Ancak M.Ö'nün poliste bir suç kaydı olmadığı için saldırıyı hangi örgüt adına yaptığı henüz tespit edilemedi.

'Aranan 4 IŞİD üyesinden Savaş Yıldız' iddiası

Karar'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, teröristin kimliği belirlenmek üzerinde. Aranan 4 IŞİD'li terörist üzerinde duruluyordu. Olay yerinde ölen terörist ile aranan IŞİD'çiler arasında yapılan karşılaştırmada Ramazan Tombak sahte kimlikli Savaş Yıldız'ın canlı bomba olduğu iddia edilmişti.