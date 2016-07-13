Karar: İran üzerinden Suriye'yle görüşülüyor, hatırlı adamlar devrede; Perinçek "Sonuç alınacak" dedi

Karar gazetesi, Türkiye'nin Suriye ile 'hatırlı kişiler' üzerinden diplomasi yürüttüğünü, İran'da yapılan görüşmelerde yakın zamanda önemli gelişmelerin yaşanacağını öne sürdü. "Suriye'de hatırlı adamlar devrede" başlığıyla yayımlanan haberde, "Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin İsrail ve Rusya’dan sonra Suriye ve Mısır’la da normalleşeceğini ilk kez açıkladı. Türkiye’nin tüm köprüleri attığı iki ülke Suriye ve Mısır’la yakınlaşma mesajı nasıl uygulanacak. Suriye konusunda en sıcak bilgilere sahip Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek görüşmelerin 'hatırlı' kişiler üzerinden İran’da gerçekleştiği, yakın zamanda sonuç alınacağı bilgisini paylaştı" dendi.

Hilal Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan (13 Temmuz 2016) haber şöyle:

‘Normalleşme adımları’ ile İsrail ve Rusya ile ilişkileri tekrar rayına oturtmaya çalışan Türkiye Suriye ile de ‘hatırlı kişiler’ üzerinden diplomasi yürütüyor. İran’da yapılan görüşmelerde yakın zamanda önemli bir gelişmenin yaşanacağı belirtiliyor.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin İsrail ve Rusya’dan sonra Suriye ve Mısır’la da normalleşeceğini ilk kez açıkladı. Türkiye’nin tüm köprüleri attığı iki ülke Suriye ve Mısır’la yakınlaşma mesajı nasıl uygulanacak. Suriye konusunda en sıcak bilgilere sahip Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek görüşmelerin “hatırlı” kişiler üzerinden İran’da gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Türkiye, İsrail ve Rusya’dan sonra Suriye ve Mısır’la da normalleşme sürecine gireceğini Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla duyurdu. En zorlu sürecin Suriye ile geçeceği öngörülüyor. Esad yönetimi ile Suriye savaşının ilk gününden itibaren iletişimi sürdüren Vatan Partisi lideri Perinçek, normalleşmenin iki ülkenin “sivil” diye ifade edilen “hatırlı” kişiler üzerinden yürütüldüğünü, görüşme zemini olarak da İran gibi üçüncü ülkelerin tercih edildiğini söyledi.

Önemli gelişme yakında

Perinçek Karar’a yaptığı açıklamada “Yakın zamanda bu konuda önemli bir gelişme olacağını söyleyebilirim. Ancak Vatan Partisi olarak biz hükümet adına görüşmeler yapmıyoruz. Biz hükümet Suriye’ye karşı düşmanca tutum sergilediği dönemlerden itibaren ilişkilerimizi hep devam ettirdik. Hükümetin temaslarını da ayrıntılı olarak bilmiyorum. Elbette kurulan temaslarla ilgili, Parti olarak Suriye ile yakın iletişimimiz nedeniyle aşağı yukarı bilgi sahibiyiz. Bu temasların bir süredir devam ettiğini söyleyebilirim ama tarih veremem, iki taraf için de hatırlı kişiler, işadamlarından oluşan heyetler üzerinden İran’da gerçekleştiğini biliyoruz” dedi.

Bu devlet meselesi

Türkiye’nin Suriye ile yaşadığı sorunlarını aşacağını ve normalleşeceğini savunan Perinçek “Türkiye ile Suriye’nin hem ekonomik hem de güvenlik açısından işbirliği yapmaya ihtiyacı var. Türkiye İran, Irak ve Suriye ile ilişkilerini iyileştirmek zorundadır” dedi. Partisinin iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanması için gerekeni yaptığını söyleyen Perinçek “Çok çeşitli kanallardan bu konuda çalışmalar yapılıyor. Kararlı bir şekilde sürdürülüyor ve yakın zamanda bu olacak gibi görünüyor” dedi. Perinçek, Türkiye’nin bölünme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, ülkenin geleceğiyle ilgili riskin boyutlarının çok büyük olduğunu, bu noktada yapılacaklar seçeneklerinin de yine sınırlı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bölgede Suriye ile ortak hareket etmek zorunda olduğunu belirten Perinçek, bu konunun bir partinin veya hükümetin değil devlet meselesi olduğunu vurguladı.

Rusya ile ikinci görüşme 26 Temmuz'da

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev’in Türk mevkidaşı Nihat Zeybekci’yle 26 Temmuz’da Kazan kentinde bir araya geleceği belirtildi. Ankara’nın bu açıklamasını Moskova doğrulamadı. Rusya’nın yarı resmi haber sitesi Sputnik’e konuşan Türkiye Ekonomi Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Bakanımız Rus mevkidaşıyla 26 Temmuz’da Kazan’da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında Zeybekci’nin Tataristan’daki iki Türk işletmesini de ziyaret etmesi planlanıyor” dedi.

Düzelen ilişkiler Suriye'de yardımcı olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan’da mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin bölgeye olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Lavrov, “Suriye konusunda Rusya ve Türkiye’nin görüşleri tam örtüşmüyor. Fakat Mevlüt Çavuşoğlu ile Soçi’deki görüşmemden sonra diyebilirim ki Türk mevkidaşlarımızla anlaşmazlıklarımız daha az olacak.” şeklinde konuştu.