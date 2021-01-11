Karar gazetesi yazarı Kahveci: 1998 yılından daha fakiriz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, “Kâğıt üzerinde 3 kat büyüdük söyleminin altının ne kadar boş ve gerçekten uzak olduğunu şimdi görüyor musunuz? 3 kat büyüdük derken aslında 1998 yılından bile kişi başına daha fakir olduğumuzu size kimse söyleyebilir mi?Ya da bugün aslında açıklanan verilerin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, hayatımızın sanal bir kıskaca alındığını nasıl öğrenebileceğiz?" düşüncesini dile getirdi.

Kahveci bugünkü yazısında, "Kâğıt üzerinde müthiş başarı hikayelerimiz var. Veya reel olarak hissedilen büyük kriz kâğıt üzerinde bir türlü ortaya çıkmıyor. Şubat 2016’da TÜİK Başkanlığından istifa eden Birol Aydemir 4,5 yıl süren GSYH revizyonu çalışmasında dönemin Maliye Müsteşarı Naci Ağbal’ın kendilerine veri vermediğini söylemişti. Ama nasıl oldu ise, kendisi görevden ayrılınca verilerin verildiğini ve apar topar GSYH revizyonunun yapıldığını açıkladı." ifadesini kullandı.

Kahveci yazısında şunları kaydetti:

"İşte 2016 yılında yapılan bu GSYH revizyonu sonrası ortaya birbiri ile tutmayan veriler çıkmaya başladı. Çalışan sayısı düşüyor, elektrik tüketimi artmıyor ama GSYH artabiliyor: (2017-2020 büyümesi %4,28) Bu vebal her sorumluyu bağlamaktadır. Ama biz bugün 2016 GSYH revizyonunun gizlediği bir başka gerçeği bir kez daha net şekilde açıklayacağız.

2015 yılı revizyon öncesi GSYH tutarı 1 trilyon 952,6 milyar liradır. Revizyon sonrası bu gelir yüzde 20,4 artışla 2 trilyon 350,9 milyar liraya yükseliyor. Buradaki revizyon oranı çok önemli. O nedenle yeniden yazalım. 2015 yılı GSYH revizyon oranı %20,4 Lakin 2014 revizyon oranı %17,6’ya ve 2013 yılı revizyon oranı %16,3’e geriliyor. Revizyon oranı 1998 yılına geldiğimizde ise sadece %2,48 oluyor.Bu nasıl bir hesaptır ki, GSYH revizyon oranı son yıllara adeta piyango vurduruyor ama eski dönemlere zırnık bırakmıyor?

Oysa 2020 yılı kişi başına GSYH tutarımız şimdilik 8.155 dolar ama muhtemelen 8 bin doların da altına düşecek.

Bu tutar Türkiye’de 1998 yılının daha altında bir zenginliği ifade ediyor.Yani AK Parti ve Naci Ağbal eğer TÜİK ile gerçek bir GSYH hesabı sağlasalardı Türkiye’nin 1998 yılından bile daha fakir duruma düştüğü ortaya çıkacaktı."