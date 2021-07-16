Karar gazetesi yazarı Akif Beki: Melih Bulu, Boğaziçi'nde istenmediği için değil hizaya getiremediği için rektörlükten alınmıştır

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Melih Bulu'nun, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınmasını, "Boğaziçi’nde istenmediği için değil Boğaziçi’ni hizaya getiremediği için rektörlükten alınmıştır. Fakat hakkında Resmi Gazete’de çıkan duyuruya, kendisi önce inanmakta zorlandı. Sosyal medyada verdiği ilk tepkiden, haberle başta dalga geçmesinden anlaşılıyor." ifadeleriyle değerlendirdi.

Melih Bulu'nun görevden alınmasını, herkes gibi Resmi Gazete ilanından öğrendiğine işaret eden Beki, "Bulu’ya mahsus bir durum da değil. Konuşulanlara bakılırsa... Yıllarca sadakatle hizmet etmiş, denileni yapmış TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de görevden affını, bir sabah Resmi Gazete’de okudu.

Naci Ağbal ise Merkez Bankası Başkanlığından azledildiğini sabaha karşı 4’te tuvalete kalktığında duydu. Gelen mesajlardan.

Niyesi kadar, nasılı da önemli. Neyin güç gösterisi? Artık fermanla yönetilen bir tek başlılık rejiminde yaşadığımızı kanıksatmak için mi?" diye yazdı.

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