Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Yeni partilerin asıl kurucusu iktidarın yanlışları devam ettirme siyasetidir

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP kurucularından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni; eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi kurmasını yorumladı. Kiras, "Yeni partilerin asıl kurucusu iktidarın yanlışları devam ettirme siyasetidir" düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Yeni partilerin asıl kurucusu, sorunları görmezden gelme, olmazsa dış güçlere havale etme, hamaset ve demagojiyle durumu idare etme siyasetidir. Yeni partilerin asıl kurucusu, içeriden gelen yapıcı eleştirilere karşı 'hainler, dolandırıcılar, faiz lobisinin adamları' diyerek tepki veren anlayıştır… Toplumu çok tehlikeli biçimde kutuplaştıran “Bunlar…” retoriğidir. Yeni partilerin asıl kurucusu, ehliyet ve liyakat ilkesinin yerine itaat ve sadakat kuralının getirilmesidir. Bu 'değişim'e itiraz eden -veya ileriki aşamalarda itiraz edebileceği düşünülen- kişilerin çeşitli yöntemlerle birer birer partiden tasfiye edilmesidir. Yeni partilerin asıl kurucusu, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan kadro hareketinin yerine inşa edilen şahıs partisi anlayışıdır" görüşünü savundu.

Kiras, "Sonuç olarak, her ne olursa olsun 'yeni parti'lerin Türk siyasetinde nasıl bir yere oturacağını kendi çabaları kadar 'eski parti'lerin performansı da belirleyecektir. Zira bir siyasi yapının bir diğerinin yerini alabilmesinin iki şartı var: İlkinden ümit kesilmesi, ikincisinin ümit verebilmesi." ifadesini kullandı.

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