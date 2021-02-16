Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kiras: Türkiye’nin yıllardır çözülemeyen bir terör problemi varsa bu muhalefetin suçu mudur? 

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "Bazı siyasetçilerin demeçlerine bakıyorsunuz, katliamdan dolayı Millet ittifakı suçlanıyor. Bazı gazetelerin manşetlerine bakıyorsunuz, muhalefet partilerinden hesap soruluyor. Türkiye’nin yıllardır çözülemeyen bir terör problemi varsa bu muhalefetin suçu mudur? " diye sordu.

Kiras yazısında, "Bunlar en hafif tabiriyle yakışıksız tutumlar. Milletin ortak acısını siyaset malzemesi yapmak her bakımdan çok tehlikeli. Sizin açınızdan da tehlikeli. Çünkü millet size şunu sorar: PKK’nın elindeki askerlerimizi kurtarmak için yapılan operasyonun teknik hazırlığı ve planlaması muhalefet partilerinin sorumluluğunda mıdır? Diğer yandan, Türkiye’nin yıllardır çözülemeyen bir terör problemi varsa bu muhalefetin suçu mudur? Üstelik bugünkü iktidar şimdiye kadar bu ülkede -Atatürk devri de dahil olmak üzere- hiçbir iktidarın sahip olamadığı güç ve imkanlara sahip. Bütün devlet kurumları, Meclis, asker, polis, yargı, medya, sermaye… kontrol altında. Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkan her laf kanun hükmünde. Şimdi böyle bir iktidarın ülkedeki olumsuzların faturasını muhalefete çıkarması kabul edilebilir mi?" ifadesini kullandı.