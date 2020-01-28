Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Hükûmet depremden önce yapmadıklarından değil depremden sonra yaptıklarından konuşulmasını istiyor

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kaleme aldığı yazıda, “Hükûmet kendince haklı olarak depremden önce yapmadıklarının değil depremden sonra yaptıklarının konuşulmasını istiyor. Ama bunu zorla sağlaması mümkün değil” görüşünü savundu.

Kiras, "Zaten belki de hükümetin 'önlem niye alınmadı' diyenlerden bu kadar rahatsız olmasına gerek yoktu. Elâzığ Valisi’nin de orada bulunan bakanlara 'kamuoyu algısı çok iyi' sözleriyle ifade ettiği üzere, depremden sonra yapılanlar vatandaşı yeterince memnun ediyor. Memnun kalmayanları da zorla memnun etmeye kalkışarak aslında 'kamuoyundaki algı'ya zarar veriyorlar farkında olmadan!" düşüncelerini dile getirdi.

Kiras yazısında şunları kaydetti:

Çünkü deprem meselesinde siyasi iktidarın tutumunu değerlendirirken gözden kaçırılan husus şu: “Bizim millet hangisini alkışlar?”

Bir deprem yaşandığında bölgeye derhal çadır ve battaniye gönderen, ölüleri milli bir matem atmosferinde defneden, depremzedelere ayni ve nakdi yardım ulaştırıp çorba ve sıcak yemek dağıtan, bilahare eskisinden çok daha güzel deprem konutları inşa eden bir hükümeti mi?

Yoksa kaçak yapılmış veya şartlara uygun inşa edilmemiş yapılar için “deprem tehlikesi var diye” imar affı çıkarmaktan imtina eden, üstüne üstlük riskli yapıları tespit edip bunların yıkılarak yeniden inşası için insanların düzenini bozan, hatta keselerine zarar veren bir hükümeti mi?

İlkinin daha fazla alkış alacağı -ve aldığı- ortada olduğuna göre mesela Türkiye ile Japonya arasında deprem yönetimi sahasında ciddi bir farklılık varsa bunun kaynağını yalnızca yönetici zümrenin kalitesinde ve karakterinde aramak yanlış olur herhalde.

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