Karar: 'FETÖ' paralel Twitter kurdu

Fethulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı olduğu öne sürülen ByLock, deşifre olunca haberleşme için "paralel Twitter" kurduğu öne sürüldü. Haberde, "Örgütün emniyet yapılanmasını deşifre eden ‘Garson’ kod adlı mahrem imam, üst düzey örgüt yöneticilerinin alttaki üyelerle haberleştiğini, uygulamanın Facebook’a benzer bir ara yüzünün de olduğunu anlattı" denildi.

Karar'da yer alan haber şöyle:

'FETÖ’nün emniyet yapılanmasından sorumlu 4672 mahrem imamı Ankara Başsavcılığı’na verdiği SD kartla deşifre eden ‘Garson’ kod adlı gizli tanık, örgütün gizli haberleşme sistemleriyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Örgütün bilişim uzmanlarının, Nisan 2016’da simgesi Twitter gibi olan bir yazışma programını üyelerin telefonuna yüklediğini anlatan itirafçı imam, bu programda en düzey yöneticilerin haberleştiğini söyledi. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün, faaliyetlerinde açıklık olmaması ve tedbir uygulanması için talimatlar verdiğini söyleyen itirafçı imam, FETÖ üyelerinin birbiriyle güvenli bir şekilde haberleşebilmesi için daha önceden cemaatin haberleşme sisteminde hiç kullanılmamış ByLock’u cemaat üyelerince talimat verilerek kullanılmaya başlandığını belirtti. ByLock’la ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlatan Garson, “Sadece yazışma ve dosya gönderme işlemleri yapılıyordu. Bu programın kurulması, kullanılması gibi soru ve sorunlarla Büyük Bölge ve alt birimlerdeki Bilişim/Arama Tarama Sorumlusu (ATM) mesulleri ilgileniyordu. Başlangıçta sadece müdür seviyesinde bu programın kullanılması talimatı örgüt üst yönetimi tarafından bize verildi. Daha sonra ise giderek yaygınlaştı ve öğrencilere (amir-memurlar) dağıtımı yapıldı ve yaygın bir şekilde cemaat içerisinde kullanıldı” dedi.

Bluetooth üzerinden servis

Bu programı kurmak istemeyen FETÖ’cü emniyet mensupları da ‘CoverMe’, ‘Kakao’ gibi rahatlıkla bulunup indirilebilecek programlar üzerinden irtibat kurulduğunu anlatan Garson, Bilişim/ATM mesulleri ve görevlileri tarafından her ByLock kullanıcısına programı kullanma, yükleme metotlarının gösterildiğini söyledi. Kullanımı yaygınlaşınca, Bylock kullanıcısı FETÖ üyelerinin birbirlerinden görerek ByLock’u kullanmaya başladığını söyleyen itirafçı imam “Bluetooth üzerinden birbirlerine APK uzantılı kurulum dosyasını göndererek kullanıcıların sayısı arttırıldı. Daha sonra güvenlik zaafiyeti doğar endişesiyle Google Play Store üzerinden program indirme modülü kapattırıldı. Ben ByLock’u 2014 yılının Ağustos ayında kurdum ancak benden birkaç ay önce de bu programın örgüt tarafından kullanıldığını değerlendiriyorum. Bu program 2016’nın ilk başlarına kadar kullanıldı. Bir gün programa girmek istediğimizde çalışmadığını gördük. Sonra kendi aramızda güvenlik açığından kaynaklı olduğunu öğrendik” diye konuştu.

Falcon arayüzü de var

ByLock kullanımı kesildikten sonra yine örgütün talimatları doğrultusunda Android Market’te de olan ‘Eagle’ isimli programın tavsiye edildiğini söyleyen gizli tanık, “Bu program da aynı ByLock gibi otomatik olarak ID atıyor. Program kullanıcıları bu ID numaraları ve ortak bir şifreyle birbirlerini ekledikten sonra görüşebiliyorlardı. Eagle, ByLock’tan farklı olarak dosya gönderimine imkan tanımıyordu. Sadece yazışabiliyorduk. Bu program ByLock’un kesilmesinden sonra 6 ay kadar kullanıldı” dedi. Nisan 2016’da Twitter adında ve simgesi de Twitter gibi olan bir yazışma programının bilişim/ATM’leri tarafından insanlara yüklendiğini söyleyen Garson “Bu indirilemiyordu. Sadece APK dosyasının Bilişimcilerin ilgili kişilere kurmasıyla kullanılıyordu. Ben de kullanıyordum. Program aracılığıyla sadece yazışma yapılabiliyordu. Twitter’la gelen en büyük yenilik grup oluşturabilmesiydi. Bu şekilde örgütün en üstünde olan kişiler kendilerine bağlı üst düzey yöneticilerle sanal toplantılar yapabiliyordu. Ben de benim bağlı olduğum ve bana bağlı olan kişilerle toplantılarımı bu şekilde Twitter görünümlü program üzerinden yapıyordum. Yine bunun ‘Facebook’ görünümlü ve Falcon isimli arayüzleri de kullanıldı. Ancak irtibat kurmamızın dikkat çekmeyeceği kişilerle, yani aynı iş ortamında olduğumuz gibi normal telefonla veya Whatsapp gibi herkesin bildiği ve kullandığı şekilde de irtibat kuruyorduk” diye konuştu.

Para trafiği de sanal inden yönetilmiş

ByLock üzerinden örgüt üyelerine ve yöneticilerine nasıl davranması gerektiği, temsilci ve genel müdür toplantılarında alınan karaların nasıl uygulanacağı ve cemaati ilgilendiren konularda haberleşme yapıldığını anlatan ‘Garson’, sistemin kullanılmasına örnek de verdi: “Farklı bir bölgeden bir bilgi gelecekse ya da para gelecekse birbirini bilmeyen ID’leri üst abi tarafından eşleştirmeleri talimatı verilerek organizasyon gerçekleştirilirdi.”