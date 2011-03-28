-KARAR DURUŞMASI SPOR SALONUNDA YAPILACAK UŞAK (A.A) - 28.03.2011 - Uşak E Tipi Cezaevinde 2000 yılında 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili açılan 33 sanıklı dava, Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Nisan'da karara bağlanacak. Alınan bilgiye göre, aralarında Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin de bulunduğu 33 sanıklı davanın duruşması, Uşak Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Duruşma için Nuri ve Vedat Ergin kardeşler ile farklı cezaevlerinde bulunan 31 sanığın Uşak'a getirileceği, polisin özel tedbir alacağı öğrenildi. Uşak E Tipi Cezaevinde 2000 yılında 6 kişinin ölmesi, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak aralarında Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin de bulunduğu 33 sanık Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış, yargılamanın ardından sanıkların itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dava kararının bozulmasına ve yeniden Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti. Uşak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ikinci duruşmasında, mahkeme heyeti, davanın İzmir'de özel yetkili 8. veya 10. ağır ceza mahkemelerinde görülmesine karar vermiş, heyet, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı vermesi ve Uşak Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda ortaya çıkan uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesine başvurmuştu. Yargıtay 5. Ceza Dairesi davanın Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmesine karar vermiş ve davanın görülmesine yeniden başlanmıştı. Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez görülen davada, Uşak E Tipi Cezaevinde 2000 yılında çıkan olaylarla ilgili olarak aralarında Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin de bulunduğu 33 sanık, ''taammüden işkence yapmak suretiyle birden fazla kişiyi öldürme ve öldürmeye teşebbüs, silahlı müessir fiil, görevli memura karşı müessir fiil, hürriyeti tahdit, ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından yargılanıyor.