-Karar dış müdahaleye zemin hazırlıyor ŞAM (A.A) - 23.01.2012 - Suriye'nin Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği'ndeki daimi temsilcisi Yusuf Ahmed, Arap Birliği'nin dün açıklamış olduğu kararların Suriye'nin içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye zemin hazırladığını söyledi. Büyükelçi Ahmed, Arap Birliği'nin Suriye'yle ilgili dün açıklamış olduğu kararlarla ilgili olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, bu kararın Suriye'nin içişlerine karışmaya yönelik her türlü dış müdahaleye zemin oluşturduğunu kaydederek, kararın başta Katar hükümeti olmak üzere, kimi Arap ülkelerinin aylardır izlemekte olduğu ve Suriye’nin içişlerine yönelik bütün dış müdahalelere çağrı teşkil eden programlı hazırlıklar çerçevesinde geldiğini ifade etti. Ahmed, Suriye'nin Arap Birliği planı ve imzalanan protokol dışında yayınlanan bütün kararları reddettiğine vurgu yaparak, dünkü kararın Arap Gözlemci heyetinin çalışmalarını ve heyetin hazırlamış olduğu raporu etkisizleştirmeyi hedef aldığını belirtti. Arap ülkelerinin, batılı ülkelerin başkentlerinde hazırlanan düşmanca planlar doğrultusunda Suriye'nin içişlerine müdahale ettiklerini kaydeden Ahmed, seçim yapılması, demokrasi ve düzenin değiştirilmesi çağrısı yapan bu Arap ülkelerinin tarihinde, demokrasi, reform ve değişim yapılması yönünde hiç bir uygulamaya tanık olunmadığını söyledi. Ahmed, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın, Suriye'ye uygulanan reformların aktifleştirilmesi çağrısının Suriye halkı tarafından üzüntüyle karşılandığını kaydetti.