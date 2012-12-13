Ergenekon davasında mütalaa yok

“Ergenekon” davasında hangi sanık için hangi cezanın talep edileceği duruşmada olaylar çıktı. Mahkeme önündeki kalabalığa gaz ve tazyikli suyla müdahale edilirken, duruşma salonunda da gerginlik yaşandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, salonu terk etti. Yeni taleplerde bulunan savcı mütalaa vermedi, sanıklar için ek süre verildi.

Dört yıldan fazla bir zamandır devam eden, 66'sı tutuklu 275 sanığın yargılandığı ''Ergenekon'' davasının 270. duruşması büyük gerginliğe sahne oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden sanıklara destek vermek üzere aralarında CHP, İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu grupları taşıyan otobüsler, sabahın erken saatlerinde Silivri'ye ulaştı.

Biber gazı ve su ile müdahale

Salon kapasitesinin erken saatlerde dolması nedeniyle duruşmayı izlemek isteyenlerle güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik kuvvetlerinin bariyerlerini aşmayı başaran 20-30 kişilik bir grup içeri girmeyi başarırken, kapıda bekleyen robocoplar kalabalık gruba biber gazıyla müdahale etti. İçeri giren diğer gruba ise su sıkıldı. Biber gazı ve sudan etkilenen kişiler ve yaşlılar arka tarafa doğru çekildi. Jandarmanın cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.



Halkla güvenlik güçleri arasında arbede çıkınca duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin müdahale etti. Olay yerinde bulunan bir panzerin üzerine çıkıp, panzerin megafonundan göstericilere "Sakin olun" çağrısı yaptı.

Gazetecilere saldırdılar

Bu arada cezaevi önüne giden kalabalıktan bir grup gazetecilere saldırdı. Kanal 24'ün canlı yayın araçlarına pet şişe atan grup, gazetecileri 'Ergenekon haberlerine yeterince' yer vermemekle suçladı.

Medyatava'da yer alan habere göre bazı basın mensupları saldırıya uğramamak için kurumlarının logosunu çıkartmak zorunda kaldı.

Salonda da gerginlik

(Fotoğraf: Umut Oran / twitter)

Dışarıda yaşanan gerginlik duruşma salonuna da yansıdı, Mahkeme heyeti gerginliği önlemek ve salonda kapasitenin üzerinde bulunan izleyicilerin çıkartılması için duruşmaya ara verdi. CHP milletvekili Umut Oran, salonda çektiği fotoğrafı twitter üzerinden paylaştı.

Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada avukat Vural Ergül bazı avukatlar, konuşmak için söz istedi. Ancak mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese, avukatlara söz vermedi. Özese, kendisine bağıran avukatların, bağırmamalarını ve yerlerine oturmalarını istedi. Avukatların protestosuna izleyicilerde alkışlarla dahil olunca başkan Özese, duruşmaya yeniden ara verdi.

Duruşmaya aradan sonra devam eden mahkeme heyeti, sanık avukatları adına Celal Ülgen'e söz hakkı verdi. Ülgen, yargılamanın takviminin açıklanmasını talep etti. Ülgen'in söz almasının ardından avukat Vural Ergül de söz talep etti. Ancak mahkeme başkanının Ülgen'e temsilen söz verildiğini söylemesi üzerine Avukat Ergül, 'Savunma söz hakkı istiyor' şeklinde sloganlar atmaya başladı. Mahkeme Başkanı Özese'nin, Ergül'ün duruşmadan atılması talimatını vermesi üzerine avukatlar tepki gösterdi. Ergül, duruşma salonundan çıkmamakta ısrar edince mahkeme tekrar ara verdi ve duruşmayı saat 13.30'a erteledi.

Aranın ardından 13.30'da başlayan duruşmada gerginlik devam edince İlker Başbuğ'un da bulunduğu bir grup sanık salonu terk etti. Yaşanan gerilimden kaynaklı mahkeme başkanı yeniden bir ara verdiğini açıkladı.

Verilen kısa aranın ardından duruşmaya Genelkurmay'dan gelen yazının okunmasıyla devam edildi. Sanık avukatları tekrar söz talep etti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, avukatlara söz vermedi. Bu kararı avukatlar masalara vurarak protesto etti. Protestoların sürmesi üzerine savcı Mehmet Ali Pekgüzel söz istedi. Mahkeme Başkanı Özese, savcının talebini de, "Savcı Bey söz vermiyorum, lütfen oturun" diyerek reddetti ve duruşma savcısına da söz hakkı tanımadı. Avukatların ısrarla söz istemeleri ve protestoya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Özese, dördüncü kez duruşmaya ara verdi.