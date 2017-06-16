Karar: Akın İpek'in maden şirketlerinde FETÖ'nün kumpas kayıtları bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koza-İpek Holding'e ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in maden şirketlerinde kumpas kayıtlarının bulunduğu öne sürüldü.

İddia edilen belgeler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğunu gösteren fotoğrafsız mezuniyet belgesi de yer aldı.

Koza Altın Maden Jeoloji Bölümü’nde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller arasında bulunan belge, devlet büyükleri aleyhinde bilgi toplandığı değerlendirmesiyle paylaşıldı. Burada Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında hakaret içerikli fotoğrafların yer aldığı da iddia edildi.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, Koza İpek ve bağlı şirketlerde ele geçirilen belgeler şöyle:

* 17-25 Aralık operasyonu soruşturma dosyasındaki çok sayıda tape, fiziki takip tutanakları, HTS kayıtları mevcut olan fezleke şeklinde hazırlanmış, hizmete özel ve gizlilik dereceli olması gereken bilgi notu.

* Hatay Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü başlıklı MİT’e bağlı görev yapan personelle araçlarının Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nca alıkonulduğunu gösteren Vali Cemalettin Lekesiz imzalı resmi belge görüntüsü.

* Hakkâri Yüksekova’da meydana gelen olaylarla ilgili olarak 08.12.2013 tarihinde düzenlenen bilgi notu * Gizli ibareli,

* DHKP-C faaliyetleri konulu belge. Kamuoyunda montaj kasetler olarak bilinen ses kayıtları.

* Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik ile Mehmet Fatih Saraç arasında yapılan telefon görüşmelerine ait tapeler.

* Başbakan eski Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Mehmet Fatih Saraç arasında yapılan telefon görüşmelerine ait tapeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin’e ait 17-25 Aralık dönemi içerisindeki kamuoyunda montaj kasetler olarak bilinen montajlanmış ses kayıtları.

* FETÖ ile ilgili olarak haklarında idari işlem yapılan kamu görevlilerinin, özlük haklarıyla ilgili herhangi bir ceza almamaları ya da en düşük ceza ile cezalandırılmaları için örgüt tarafından Danıştay’ın ilgili dairelerine sızmalarını sağladıkları, örgüt elamanı olan üyeler ya da kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak istedikleri daire üyelerinin listesi.

* DHMİ ve Esenboğa Havalimanı’nda görevli üst düzey sivil ve emniyet bürokratlarının isim listeleri. Bu listelerin örgüte yönelik operasyon durumunda örgüt elamanlarının yurt dışına kaçışlarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce sızdırıldığı değerlendirildi.

Örgütün 'Şirin Baba'sı

Akın İpek’in uluslararası para aklama yöntemi olan Smurfs Village (Şirinler Köyü) yöntemini kullandığı belirtildi. Önce FETÖ’cü şirketlerden paraların toplandığı, bu para hareketlerinin de şirketlerin mal hizmet alımı gibi gösterildiği belirtildi.

Gelen paralar Koza İpek ve ilgili şirketlerinde toplanan paraların FETÖ’cü şirketlerdeki yönetici veya işçiler tarafından yurtdışında şirketlere aktarıldığı belirlendi. Paraların aktarılırken nakit işlem sınırının altında aktarıldığı vurgulandı. Paraların farklı kişilerce aynı hesaba yatırıldığı, böylece herhangi bir yasal sınıra takılmadan örgüte para aktarıldığı kaydedildi.

Paralel muhasebe sistemi

Şirkette gayri yasal harcamaların belli dönemler itibariyle yasal defterlere yansımayacak şekilde tamamen ikincil defter ve kayıtlarda tutulduğunun görüldüğü belirtildi. İkincil defter yani devletin muhasebe sisteminin dışında yasal olmayacak şekilde paralel bir muhasebe sistemi oluşturarak defter tutulduğu tespit edildi. Şirkette şase numaraları silinmiş sondaj makineleri olduğu da yapılan tespitler arasında.

Silinen makinelerin nasıl şase kaydına alınıp satılabileceği, eğer kayıt yapılamazsa kaydı silinen sondaj makinelerinin “hurda” olarak hileli satışına dair yazışmalar yapıldığı da belirlendi.