Karar açıklandı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 14 Eylül tarihinde oynanan Sivasspor-Bursaspor maçında Sivasspor'un esame listesinde bir hata yapmadığı ve maçın sonuçlandığı gibi (3-1) Sivasspor lehine tescil edildiği kararına vardı.



Yönetim Kurulu, TFF Genel Sekreter Vekillerinin 08.08.2007 tarihinde Ankaraspor AŞ.'ye, 19.09.2007 tarihinde Çaykur Rizespor Kulübü'ne, 11.08.2007 tarihinde Kayserispor Kulübü'ne, 10.08.2007 tarihinde Ankaraspor AŞ,'ye, 08.08.2007 tarihinde Trabzonspor AŞ.'ye, 22.08.2008 tarihinde Ankaraspor AŞ.'ye, 20.08.2008 tarihinde Trabzonspor AŞ.'ye, 14.08.2008 tarihinde Kayserispor AŞ.'ye vermiş olduğu resmi yazılarla sabit olan yerleşik uygulaması göz önünde bulundurularak, Sivasspor'un Turkcell Süper Lig Statüsü'nün 7. maddesinin 3. fıkrasına aykırı bir davranışının bulunmadığına karar verdi.





SİVASSPOR CEPHESİ MUTLU!



Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Sivasspor-Bursaspor maçı hakkındaki kararı konusunda olmayan suçtan yargılandıklarını belirterek ''Olmayan suçun da cezası olmaz zaten'' dedi.



Fikret Ünsal, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Sivasspor'un, 14 Eylül'de oynadığı Bursaspor maçındaki isim listesinin, Turkcell Süper Lig Statüsü'nün 7. maddesinin 3. fıkrasına uygun olduğu kararı vermesini AA muhabirine değerlendirdi. Olmayan bir suçtan yargılandıklarını ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:



''Olmayan suçun da cezası olmaz zaten. Olmayan suçtan bizi idam etmeye kalktılar. Bu da gayet doğal bir netice. Beklediğimiz bir netice. Ama bu federasyonun bilgisayar işlem merkezindeki kişilerin federasyonun başkanı ve yönetim kurulu tarafından tekrar gözden geçirilmeleri lazım. Aksi takdirde bu ekip bu federasyonun başına daha çok böylesi işler açar.''





