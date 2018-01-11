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Karar: 207 örgüt üyesinden 16’sı kripto polis imamı

'İtirafçı olmak istiyorum' talepleri arttı

11 Ocak 2018 15:46

Karar gazetesi "FETÖ’nün Mor Beyin yazılımında gizlenen 207 örgüt üyesinden 16’sının kripto polis imamı olduğu ortaya çıkarıldı" iddiasında bulundu. Haberde, "güvenlik güçlerinin çalışmalarından sonra tutuklu çete mensuplarında ‘itirafçı olmak istiyorum’ taleplerinin arttığı öğrenildi" dendi. 

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberinde  "FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un deşifre edilmesinden sonra masum insanları da tuzağa çeken ‘Mor Beyin’ uygulamaları kumpasında gizlenen örgüt imamları da belirlendi. Karar'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Mor Beyin şirketinin tuzak uygulamalarıyla 11 bin 480 masum insanı farkında olmadan ByLock IP’lerine yönlendirirken, örgütün üst seviyesindeki üyeleri de gölgelenmek istendi. Ankara Başsavcılığı’na yapılan ihbarlar sonucu başlatılan çalışmalarda ByLock listeleri çapraz tetkik yöntemiyle taranırken örgüt imamları da belirlendi. Sayılarının 207 olduğu belirtilen örgüt imamlarından 16’sının ise polis olduğu tespit edildi. Örgütün bu yöntemi kaos oluşturmak ve masum insanların arasından FETÖ imamlarını da aklatmak hedefiyle yaptığı değerlendiriliyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda masum insanlarla FETÖ’cüler tek tek ayıklandı" iddialarına yer verildi.

Haberde, "Kaynaklar isimleri belirlenen bu örgüt üyeleri hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Yapılan soruşturmalardan elde edilen verilerle örgütle ilgili yeni operasyonlar yapılmaya devam ettiği de ifade edildi. Örgüt ağının tamamına yakınının deşifre olduğunu belirten güvenlik birimleri, cezaevlerinden gelen itirafçı başvurularında artış olduğu da belirtiyor. Örgüt elebaşı Fetulllah Gülen’in itirafçıları durdurmak için mesajlar vermeyi sürdürdüğünü belirten kaynaklar, ancak karamsarlığın arttığı ve dağılmanın hızlandığını ifade etti" dendi.

 

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