Karar: 2010 KPSS'de FETÖ'yü Meclis-i Mebusan sorusu yaktı

Karar gazetesi, soruların çalındığı iddia edilen 2010 KPSS’de Fethullah Gülen cemaati mensuplarının bir soruda kendilerini ele verdiklerini öne sürdü.

Kenan Butakın imzasıyla yayımlanan haberde, sınavın kitapçıkları matbaya gönderildikten sonra iki sorunun doğru şıkkı değişti. İddiaya göre, cemaat mensubu kişilerin tamamı önceden kendilerine verildiği ileri sürülen şıkları işaretledi. Meclis-i Mebusan sorusuna verildiği ileri sürülen yanlış cevabın, kopyayı ortaya çıkardığı iddia edildi.

Karar'da yer alan haber şöyle:

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından, darbeciler hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede örgütün KPSS yolsuzluğunun nasıl deşifre edildiğini ortaya koyan çarpıcı tespitler de girdi. ‘Kuzgun’ kod adlı gizli tanık darbe girişiminde rol alan sanıkları Çiğli’deki evinde ağırlayan tutuklu öğretmen Hasan Çoşkuner ve öğretmen eşi Hülya Çoşkuner hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Hülya Çoşkuner’in soruları örgüt tarafından çalınan 2010 KPSS’deki kopyacılar arasında olduğu tespit edildi. Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2010 KPSS soruşturmasında hazırlanan bilirkişi raporundan tespitlere yer verilen iddianamede, Çoşkuner’in Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde iki soruyu yanlış işaretlediği belirlendi. İki sorudan hareketle inceleme yapan savcılık binlere FETÖ’cüyü deşifre etti.

"Eğitim Birimleri'nde 118 net"

Bilirkişi raporuna göre, soruşturma kapsamında daha önce bulunan kanıt niteliğindeki kitapçıktaki sorular örgüt üyelerine ezberletildi. Sızdırılan kitapçıktaki iki sorunun şıkları ise matbaa aşamasında değiştirildi. Bu sorulardan ilki Genel Kültür Testin’de yer aldı. A kitapçığında 9. soruda adaylara “Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir?” diye soruldu. Örgütün sınavdan önce ele geçirdiği kitapçıkta bu sorunun yanıtı olarak ‘C’ şıkkındaki ‘Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması’ seçeneği örüt üyelerine ezberletildi. Ancak doğrusu, ‘Birden fazla siyasi parti (fırka) kurulması’ yani ‘E’ seçeneğiydi. Şüpheli 3 bin 227 adaydan yarısı ‘C’ şıkkını işaretledi. Çoşkuner de bu grubun içerisinde yeraldı.

Kopyacıların yakayı ele vermesine neden olan diğer soru da Genel Yetenek Testi’ndeki matematik sorusu oldu. A kitapçığında 39. numaralı olan soruda matbaa aşamasında küçük bir değişiklik yapıldı. Örgüt tarafından sızdırılan kitapçıkta bu soru için ‘A’ şıkkı işaretlendi ancak basım aşamasından sonra sorunun doğru şıkkı ‘D’ olarak değişti. Kopyacı 3 bin 227 adaydan yaklaşık 2 bini bu soruda ‘A’ şıkkını doğru olarak işaretledi. Bilirkişi raporunda şüphelilerin eğitim bilimleri testinde 100 ve üzeri net yaptığı halde bu iki soruda ağırlıklı olarak yanlış seçeneği işaretlemesinin olağan olmadığı vurgulandı. KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Başsavcılığı şüphelilerin yarısını iki soru üzerinden tespit etti. Bunlardan biri olan Coşkuner’in 2010 KPSS’de iptal edilen Eğitim Bilimleri testinden 118 net yaptığı, tekrarlanan teste girmediği belirtildi. İddianamede yer alan tespitlerde, Hülya Çoşkuner’in eşi İhsan kod adlı Hasan Çoşkuner’in, örgütün firari Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile bağlantısı olduğu da kaydedildi.