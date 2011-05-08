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Spor

KARAR 12 MAYIS'TA İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 00:30

-KARAR 12 MAYIS'TA  İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş arasında bugün oynanması gereken, ancak taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle iptal edilen maçla ilgili Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 12 Mayıs Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmayla ilgili kararın, federasyon yönetim kurulunun 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda verileceği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa Atatürk Stadı'nda yapılması gereken 32. hafta müsabakasının; Bursa Valiliği, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile maçın temsilcilerinden edinilen bilgiler ve çıkan olaylar neticesinde karşılaşma güvenliğinin sağlanamadığının anlaşılması sebebiyle, Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uyarınca tedbiren oynatılmamasına karar verdi. Söz konusu karşılaşma ile ilgili kararı Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 12 Mayıs Perşembe günü yapacağı olağanüstü toplantıda verecek.''

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