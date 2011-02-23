-KARAPARAYLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Lüksemburg ve Senegal'in Mali İstihbarat Birimleri, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede istihbarat değişiminde bulunacak. MASAK'ın Lüksemburg Mali İstihbarat Birimi ve Senegal Ulusal Finansal İstihbarat ve İşlem Birimi (CENTIF) ile imzaladığı Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı İle İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtıralarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar ile yetkili makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığı şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi kendiliğinden ya da talep üzerine birbirlerine sağlayarak, işbirliği yapacak. Elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren yetkili makamdan önceden izin alınmadan üçüncü kişilere verilmeyecek. İdari soruşturma ya da kovuşturma amaçlı kullanılamayacak. Yetkili makamlar, söz konusu bilgi ve belgeleri, önceden izin almaksızın Mutabakat Muhtırasında belirtilen amaçlar dışında kullanamayacak. Mutabakat Muhtıraları, yetkili makamların bunların onaylandığını nota değişimi ile bildirmesi sonrası yürürlüğe girecek.