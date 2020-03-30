Karantinaya alınan köyde yaşayanlar akrabalarının yanına gitti iddiası!

Çanakkale'nin Çan ilçesi'ne bağlı Maltepe köyü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 22.00 itibariyle karantina altına alınmıştı. Saat 18.00'da açıklanan kararın önceden anons ile köyde duyurulması üzerine bazı ailelerin il ve ilçe merkezlerinde yaşayan akrabalarının yanına gittiği ileri sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre; Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde yaşayan birçok aile yakın zamanda umre ziyareti gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde ise Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs gerekçesi ile Maltepe köyü saat 22.00 itibariyle karantinaya alındı.

Köyde 3-5 aile kaldı

Kararın karantinadan önce, saat 18.00’da köy meydanında anons ile duyurulması sebebiyle, birçok ailenin Çanakkale ve Çan’da yaşayan akrabalarının yanına gittiği ileri sürüldü. Yaklaşık 370 nüfuslu köyde sadece 3-5 ailenin kaldığı öğrenildi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok vatandaş önlem alındığı iddiasıyla yetkililere tepki gösterdi.

Yetkililerden iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.