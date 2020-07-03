Karantinanın kalkması ve faiz indirimi Haziran'da otomobil satışlarını katladı

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yıla göre yüzde 66.3 artarak 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. Dünya'nın Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerini baz alarak hazırladığı habere göre böylece son üç yılın haziran ayı satış rekoru kırılmış oldu. Yerli markalar kredi kampanyası ve hızlı tedarik avantajı sayesinde pazar payını artırdı.

Haziranda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.4 artarak, 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108.7 artarak 13 bin 906 adede çıktı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6.2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 15.9 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 6 ay sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.