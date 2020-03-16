Karantinadan kaçanlara hapis cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde karantina uygulamasını ihmal edenler için önemli bir hüküm yer alıyor. “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı madde karantina tedbirlerine uymayanların 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, maddede, “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerine yer veriliyor.