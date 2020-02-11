Karantinadaki yolculara porno film teklifi

Koronavirüs salgını nedeniyle Japonya'da 3 bin 700 yolcusuyla birlikte karantinaya alınan Diamond Princess isimli gemideki bir yetişkin sitesinden porno teklifi geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Koronavirüse rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı.

Miami merkezli porno sitesi CamSoda'nın Başkan Yardımcısı Daryn Parker, teklifle ilgili olarak "Akıllarını Koronavirüs'ten uzak tutmak ve yaşadıkları can sıkıntısına yardımcı olmak için yolculara ve mürettebatlara güvenli, kontrollü bir ortamda eğlenme olanağı sunuyoruz" diye konuştu.