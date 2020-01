Karantinada telef olan büyükbaş hayvanlar için inceleme başlatıldı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, ithal büyükbaş hayvanlara 21 gün karantina uygulanan ve dağıtım merkezi olarak kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki bir çiftlikte telef olan onlarca büyükbaş için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, inceleme başlattı.

Et ve Balık Kurumu\'nca, yurt dışından getirilen büyükbaş hayvanlara Türkiye\'ye girdikten sonra devlet kontrolündeki özel şirketlerin çiftliklerinde 21 gün karantina uygulanıyor. Karantina süresinin ardından herhangi bir sakıncası olmayan hayvanlar, Et ve Balık Kurumu\'nun diğer tesislerine gönderiliyor. Son aylarda, Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan büyükbaş hayvanların bulunduğu dorselerin çiftliklere bıraktığı onlarca hayvanın, kısa sürede telef olduğu ve çiftliklerin arkasındaki arsalara atıldığı görüldü.

Edirneli üreticilerin \'Hayvanlar bakımsızlıktan ölüyor\' iddiaları üzerine Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bulunan özel bir şirkete ait çiftlikte inceleme başlattı. Çiftliğe gelen gümrük ekipleri, hayvanların tutulduğu ahırları ve beslenme düzenlerini incelemeye aldı. Veteriner ekiplerince, telef olan hayvanlar üzerinde inceleme yapılırken, ilk belirlemelerde, büyükbaşların hastalık nedeniyle ölmediği tespit edildi. Uzmanlar, hayvanların olağan nedenler ya da uzun yol nedeniyle ölmüş olabileceğini ve yapılan incelemenin ardından ölümlerin kesin nedenlerinin tespit edileceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI