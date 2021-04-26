Karantinada olması gerekirken kumar oynarken yakalandı: Eşim Korona değil pozitif

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında eşi pozitif olduğu için karantina altında olması gereken temaslı bir kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. Sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Daireye baskın düzenleyen polisler, içeride 46 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumarhane içinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin lira para cezası kesildi.

Kumarhanede yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada polisleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada Ali S. karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken kişiyi tespit eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ali S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kumarhanedekilerden uzak bir noktaya oturtulan Ali S. kendini, “Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu. Eşim Korona değil pozitif" sözleriyle savundu. (İHA)