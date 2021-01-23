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Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı

23 Ocak 2021 15:38

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, pazarda yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı.

Pazar alışverişi için pazara gelen I.Y.'nin (48) montunun cebinden yankesicilik yoluyla cep telefonunu çalan B.V. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ekipler, şüphelinin HES kodu sorgulaması yapınca Covid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti. Şüpheliye karantina kuralına ihlalden işlem yapılırken, sağlık ekipleri tarafından Manisa'daki zorunlu karantina merkezine götürüldü.

Şüpheli B.V'ye ayrıca yankesicilik suçundan adli çalışma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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