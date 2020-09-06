Karantinada olması gereken kişi, iddaa bayisinde kupon yaparken yakalandı

Zonguldak’ta Koronavirüs testi pozitif çıkan Y.T. isimli kişi, evden kaçarak ilk olarak markete, ardından iddaa bayisine gitti. Y.T.’nin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Zonguldak’ta koronavirüs'e yakalanan ve evde karantinada olması gereken kişi, markette ve iddaa bayisinde görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde ikamet eden Y.T, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındı. Ev karantinası devam eden Y.T.'nin Vefa Sosyal Destek grubunun kontrolü sırasında evde olmadığı tespit edildi.

Evi denetlemeye gelen ekipler, Y.T’nin evde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, şahsın ilk önce markete, ardından da iddaa bayine gittiği tespit edildi. Ekipler tarafından yeri tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.

3 bin 180 lira ceza uygulandı

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, yaşanan olayın çok üzücü ve sorumsuzca olduğunu söyleyerek, “Hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre adliyeye sevk ediyoruz. 2 aydan 1 yıla kadar cezası var. Aynı zamanda da üst sınır olan 3 bin 180 TL ceza uyguladık. Bu ceza ayrı bir olay. Vatandaşımız bunu ayrı kişilere bulaştırıyorsa bunun vebali var” şeklinde konuştu.