"Karantina nedeniyle kediler insanlardan bıktı, sakinleştirici kullanım oranı arttı"

Hayvanların tecrit sırasında sahiplerinden bıktığını söyleyen Titeux, “Evcil hayvanlar eğer konuşabiliyor olsalardı ‘Bütün gün beni dürtmeyi bırakmayan bu aptal mankafaya katlanmak zorundayım. Artık dayanamıyorum’ derlerdi” ifadelerini kullandı.

Titeux, depresyon kelimesinin hayvanlar için uygun olmadığının altını çizerken, hayvanlarda depresyon denen durumun bir tür "boyun eğme" olduğunu belirtti ve "Hayvanlar kendisini uyum sağlayamadığı durumda ilgisiz bir duruma geliyor. Bu durum da onu hareketsiz yapıyor” dedi.