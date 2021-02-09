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"Karantina nedeniyle kediler insanlardan bıktı, sakinleştirici kullanım oranı arttı"

09 Şubat 2021 17:30

Uzmanlar, Covid-19 sebebiyle insanların karantinaya girmesinin ve evde daha çok vakit geçirmesinin, özellikle kediler olmak üzere bazı evcil hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi. Hayvan davranışında uzman veteriner hekim Emmanuele Titeux hayvanların karantina sırasında sahiplerinden bıktığını belirterek kedilerde sakinleştirici kullanımının arttığını söyledi. Titeux, “Evcil hayvanlar eğer konuşabiliyor olsalardı ‘Bütün gün beni dürtmeyi bırakmayan bu aptal mankafaya katlanmak zorundayım. Artık dayanamıyorum’ derlerdi” ifadelerini kullandı.

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