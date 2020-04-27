Karantina günlerinde parti veren Moise Kean'e kulübü 1.4 milyon TL ceza verdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini uymayan ve parti veren İtalyan futbolcusu Moise Kean'e 160 bin Sterlin (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) ceza verdi.

İtalyan forvet Moise Kean'in sosyal mesafeye aldırış etmeden arkadaşlarıyla verdiği parti görüntüleri kulübü Everton'un tepkisini çekti.



Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan İngiliz kulübü, "Bir A Takım oyuncumuzun bu dönemdeki krize rağmen hükümetin belirlediği kararlara uymadığını görmemiz kulüp olarak bizi dehşete düşürdü. Oyuncumuzun bu kabul edilemez davranışından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.



Everton Kulübü, bütün oyuncular ve teknik ekibe çeşitli iletişim yollarıyla ulaşarak hükümetin belirlediği düzenlemelere uymanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ulusal Sağlık Servisi'ndeki insanlara ve onların fedakarlıklarına büyük saygı duyuyoruz. Bu saygıyı onlara göstermenin en iyi yolu onları korumak için her şeyi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasında Everton'ın, Fildişi Sahili asıllı İtalyan oyuncusuna 160 bin Sterlin (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) ceza verdiği iddia edildi.