Karantina altındaki cruise gemisinde 40 ABD vatandaşında Koronavirüs görüldü

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Japonya'da karantina altındaki cruise gemisinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası artıyor. Gemiden tahliye edilen 40 ABD vatandaşında da test sonuçları pozitif çıktı.
ABD, Japonya'da Koronavirüs karantinası altında tutulan cruise gemisindeki 400 vatandaşını tahliye etti. Gemide Koronavirüs görülen kişi sayısı gittikçe artarken tahliye edilen 40 ABD vatandaşında da virüs tespit edildi.
Diamond Princess isimli cruise gemisi Koronavirüs nedeniyle günlerdir Japonya'da karantina altında tutuluyor. ABD, Hong Kong ve Kanada gemide bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için adım attı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 1600'ü geçtiğini; virüsten etkilenen kişi sayısının da 68 bini geçtiğini belirtti.