Karanlıkta kalan suikastler için 'çok gizli' yazışmalar incelenecek

12 Eylül Alt Komisyonu, 1 Mayıs 1977 katliamından başlayarak Çorum, Kahramanmaraş katliamlarını masaya yatıracak. Bu çerçevede Abdi İpekçi, Türkler, Yurdakul cinayetlerinin arka planları araştırılacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 27 Mayıs / 12 Mart Alt Komisyonu ile 12 Eylül Alt Komisyonu, yol haritalarını belirledi. 1 Mayıs 1977 katliamından başlayarak Çorum, Kahramanmaraş katliamları ile Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Kemal Türkler, Cevat Yurdakul, Gün Sazak suikastlerini masaya yatırma kararı alan 12 Eylül Alt Komisyonu, devlet içinde gün ışığına çıkmamış gizli yazışmaların izini sürecek.



Bu katliam ve cinayetlerin arka planlarında neler olduğuna bakılacak. 27 Mayıs / 12 Mart Alt Komisyonu ise, askerlerin ABD ile ilişkileri, malvarlıkları üzerinde duracak. Her iki komisyon bu darbe ve muhtıraların mağduru konumundaki isimleri dinlemeye hazırlanırken, gözler 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e çevrildi. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, Demirel’i evinde ziyaret ederek tanıklığının dinlenebileceğini açıkladı.



Komisyon Araştırma Komisyonu niteliğinde olduğu için TBMM İçtüzüğü’ne göre Demirel, istemezse heyetle görüşmeyebilir.

Yol haritası belirlendi

27 Mayıs / 12 Mart ile 12 Eylül alt komisyonları önceki gün toplanarak yol haritalarını belirledi. 12 Eylül Alt Komisyonu’nun yol haritasını şöyle:

- Dönemin medya yayınları incelenecek. Darbe sürecini nasıl yönlendirdikleri analiz edilecek.

- Dev-Genç, Dev-Yol ve Ülkü Ocakları gibi sağ ve sol siyasi hareketlerin yayınları taranacak.

- Partilerin askeri vesayete karşı çıkıp çıkmadıkları incelenecek.

- TÜSİAD, TİSK gibi işçi ve işveren sendikalarının tutumları analiz edilecek.

- 24 Ocak ekonomik kararlarının nedenleri ve sonuçları masaya yatırılacak. Darbe sonrası ihaleler incelemeye alınacak. Darbenin kimi beslediği, kimlerin ekonomik varlığının büyüdüğü belirlenecek.

- Cezaevlerindeki uygulamalar gözden geçirilecek. O dönem buralarda yatanlar dinlenerek öğrenilecek. Cezaevi yazışmalarına bakılacak.

Gizli yazışmalar

- Gizli yazışmaları izi sürülecek. Genelkurmay, MİT gibi stratejik kurumlar başta olmak üzere devlettin hazırladığı gizli raporlar ve yazışmalar araştırılacak.

Alt komisyonlar darbe ve muhtıralara şahit olan isimleri dinlemeye hazırlanırken, TBMM’de gözler ilk olarak Demirel’e çevrildi. Henüz dinlenecek isimler konusunda karar almayan alt komisyonlar, önümüzdeki hafta Demirel, Deniz Baykal, Hüsamettin Cindoruk, dönemin Milli Birlik Komitesi’nin hayatta kalan 3 üyesi gibi isimleri somutlaştırarak, çağrı yapılması için üst komisyon başkanlığına bildirecek.

Demirel dinlenebilir

Komisyon Başkanı Baş, şunları kaydetti: “Sayın Süleyman Demirel 1980’de Başbakan 28 Şubat’ta Cumhurbaşkanı. Bu düzeyde döneme tanıklık etmiş birinin herhalde dinlenmemesi, görüşünün alınmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Demirel’in çağrılması belki düşünülemez, belli kişilerin ziyaret edilecek görüşlerinin alınması şeklinde olabilir.”