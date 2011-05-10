-KARANKA: NURİ'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in 2. antrenörü Aitor Karanka, "Nuri Şahin'den çok şey bekliyoruz" dedi. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Karanka, bugün basına yaptığı açıklamada, Nuri Şahin'in transferini değerlendirdi. 22 yaşındaki Nuri'nin Almanya'da "kendini gösterdiğini" kaydeden Karanka, "Çok kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi ama genç biri olduğundan sabırlı olmak lazım" diye konuştu. Karanka ayrıca, "Real Madrid'e Özil, Khedira ve Di Maria gibi genç futbolcular geldi. Şimdi Nuri'den çok şey bekliyoruz, çünkü bu kalitesi var" yorumunu yaptı.