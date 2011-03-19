-KARANGETANG YANARDAĞI FAALİYETTE MANADO (A.A) - 19.03.2011 - Endonezya'daki Karangetang yanardağı faaliyete geçti. Endonzeya'daki devlet görevlisi, yanardağ bilimci Surono, Karangetang yanardağının lav akıtmaya ve yerden 600 metre yüksekliğe gaz ve toz bulutları püskürtmeye başladığını belirtti. Volkan küllerinin kapladığı yanardağ eteklerinde yaşayan 582 kişinin tahliye edildiğini kaydeden Surono, yanardağın faaliyete geçmesi nedeniyle ölen veya yaralanan bulunmadığını, ancak bölgedeki evler ile bir kilisede hasar meydana geldiğini söyledi. Endonezya'ya bağlı Sulavesi ada zincirinin, Siau kesiminde yeralan Karangetang yanardağının, en son Ağustos 2010'da faaliyete geçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.