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Spor

Karan: Derbiye konsantre olduk

07 Kasım 2008 02:00



Ümit Karan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda maçı yorumladı.


Ümit Karan maç sonrası şunları söyledi: "Biz buraya futbol oynamaya geldik. İstediğimizi kazandık ve hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Çok iyi mücadele ettik, galibiyeti hak ettik ve kazandık. Çok sevinçliyiz ama şu anda derbi maça konsantre olduk" dedi.

Ümit Karan attığı golü şu şekilde yorumladı: "Ayhan'ın topu bana atacağını düşünüp çapraz bir koşu yaptım. Bein ofsaytta olduğumu gördü ve topu Arda'ya attı. Arda da bana çok güzel indirdi ve bana sadece dokunmak kaldı"dedi.

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