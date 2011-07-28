Karan: 3 gün psikolojik baskıya maruz kaldım

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NEDEN SUÇÜSTÜ YAPILMIYOR?



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden avukatı Ayhan Sağıroğlu aracılığıyla basın mensuplarına, kendi imzasıyla 2 sayfalık basın bildirisi gönderdi.Karan, bildiride, 3 gün boyunca tek başına kaldığı emniyet nezarethanesinde psikolojik baskılara maruz kaldıktan sonra ifadesinin alındığını ve emniyet ifadesiyle savcılığa verdiği ifadenin aynı olduğunu belirterek, ''Savcı ifademi almaya başlamadan önce, bir savcıya yakışmayacak ön yargıyla bana inanmayacağını söyledi. Adalet bunun neresinde? Mahkemeye çıktığımda bu yaşananlardan sonra zaten umudum kalmamıştı'' ifadelerini kullandı.Kendisine ''suç örgütü üyesi'' denildiğini, sorgusunda kendisine başka insanların arasında geçen telefon görüşmelerinin sorulduğunu, bu konuşmalara ne gibi yorum yapacağını bilmediğini ve kendisinden başkalarını suçlamasının beklendiğini düşündüğünü belirterek, Bülent Uygun ile ilgili sorulan sorulara da net cevap verdiğini bildirdi.''Benimle alay edercesine bütün cevaplarıma gülüp geçtiler. Çünkü inanmak istemiyorlardı'' ifadelerini kullanan Karan, bir arkadaşıyla arasında geçen konuşmada sarf ettiği ''...feneri, yürüyerek maç kazandı'' sitem cümlesinin bile şikeyle ilişkilendirildiğini, ayrıca Trabzonspor maçı öncesi sarf ettiği ''hiç kimseden hiçbir şey kabul etmiyoruz, ne FB'den, ne TS'den'' ifadesini aynı şekilde takım arkadaşlarına beyan ettiğini de belirtti.Ümit Karan, bildiride şunları kaydetti: ''10 dakikayı bile bulmayan kısa sürelerle oynatıldığım maçlar için beni nasıl suçlayabilirler? Bu kadar kısa sürede bir maça nasıl etki edebilirim? Zafer Tüzün'ün, kendisine Eskişehirspor'da iş bulabilmek amacıyla yaptığı görüşmelerde ettiği küfürler ve organize ettiği basın olaylarını anlatıp bize mafya ve çete ithamlarında bulunmasından dolayı herkes bize suçlu gözüyle bakıyor ve bu ön yargıya göre değerlendiriyorlar. Bu zamana kadar elde edildiği iddia edilen ses kayıtları, görüntüler ve paradan bahsediliyor. Peki tüm bunlar olurken neden suçüstü yapılmıyor, iddia edilen paralara el konulmuyor? Yapılamaz, çünkü burada ne Ali Kıratlı'dan ne de bir başkasından alınan bir para yoktur. Var olduğu iddia edilen telefon konuşmaları da iki aile dostunun yaptığı muhabbetten başka bir şey değildir.''Şu ana kadar hakkında hiçbir adli işlem yapılmadığını, haksız olarak Metris Cezaevinde tutuklu bulunduğunu bildiren Karan, 5 yaşındaki oğlu ve ailesinin de bu durumdan çok mağdur olduğunu, haksız tutukluluğu sebebiyle profesyonel yaşantısının büyük yara aldığını öne sürdü.Karan, ''Soruşturma bitiminde suçsuz olduğumuz ortaya çıktığında, bu onur kırıcı davranışın, benim maneviyatıma yapılan bu saygısızlığın bedeli kim tarafından, nasıl ödenecektir?'' sorusunu açıklamasının sonuna ekledi.Eskişehirspor'da bir dönem sportif direktörlük de yapan eski milli futbolcu Ümit Karan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, savcılıkça sorgulanmış, 7 Temmuzda tutuklanmıştı.