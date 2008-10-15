‘Karamsarlık havası dağılıyor’

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol, global krize ilişkin olarak, "Bizim açımızdan karamsar olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bugün geçen haftaya göre çok daha iyimser olmamızı gerektiren nedenler var" dedi.



Erol, Funds World 2008 Konferansında, hükümetin orta vadeli planında yer alan sermaye piyasası stratejisi üzerinde çalıştıklarını, bu konuda büyük mesafe kaydettiklerini ve yıl sonuna kadar bunun taslak halinde ellerinde olmasını planladıklarını söyledi.



Bankacılık sektörü dışında, bu sektörün etkisinden mümkün olduğunca uzak bir fon ve kolektif fon yönetim yapısının nasıl kurulacağına yönelik bir bakış açıları bulunduğunu ifade eden Erol, fonların hem kuruluş hem de yönetim bakımından ayrı yapıda olmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.



SPK Başkanı Erol, yaklaşık 20 milyar dolar bir fon büyüklüğü bulunduğunu belirterek, "Hacim olarak küçük, ama şu da gerçek ki bebeğimiz çok sağlıklı. Hem düzenlemesi, hem yetişmiş elemanı, hem sektörüyle çok sağlıklı bir bebeğimiz var. Bunu inşallah hep beraber büyüteceğiz" diye konuştu.



Emeklilik fonlarında da çok iyi gelişmeler yaşandığını vurgulayan Erol, yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğü açısından çok kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini, iyimser olmak için çok önemli nedenleri bulunduğunu ve bu sektörün büyümeye çok müsait olduğunu ifade etti.



Gelişen işletmeler piyasasını yıl sonu itibarıyla hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Erol, burada nitelikli yatırımcılar ve özel sermaye fonu yatırımı finansmanı modeliyle bu borsanın KOBİ finansmanına katkısı olacağını söyledi.



Karamsarlık havası dağılmaya başladı



Turan Erol, bugün İstanbul'da bulunmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bugün piyasaların biraz moral bulmaya ve karamsarlık havasının global ölçekte dağılmaya başladığı bir gün aslında... Her şeyin çok kısa sürede düzelmesini beklemiyoruz" dedi.



Geçen haftaya göre global ölçekte çok daha iyimser beklentileri paylaştıklarını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:



"Burada önemli olan global ölçekteki çöküntünün önüne geçilmiş olması. Son tedbirlerle çöküntünün önüne geçilmeye başlandığını yavaş yavaş göreceğiz. Tabii ki her şey düzelir diye bir beklentimiz yok. Bizim açımızdan karamsar olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bugün geçen haftaya göre çok daha iyimser olmamızı gerektiren nedenler var."

