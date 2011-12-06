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Karamollaoğlu'nun vicdanı rahat

Sivas katliamı sırasında Refah Partisi'nden belediye başkanı olan Temel Karamollaoğlu, 5N1K'da Cüneyt

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Sivas katliamı sırasında Refah Partisi'nden belediye başkanı olan Temel Karamollaoğlu, 5N1K'da Cüneyt Özdemir'e konuştu. Özdemir'in "35 insanı yaktılar canlı canlı" sözüne itiraz eden Karamollaoğlu, ölen insanların dumandan hayatını kaybetitğini söyledi. Karamollaoğlu, Özdemir'in "vicdanınız rahat mı?" sorusuna "vicdanım rahat" cevabını verdi. 

Sivas katliamı sırasında Refah Partisi'nden belediye başkanlığını yürütenTemel Karamollaoğlu, CNNTürk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'e konuştu.

Özdemir'in "35 insanı yaktılar canlı canlı" cümlesine itiraz eden Karamollaoğlu, "Cayır cayır yanarak ölmediler. Dumandan hayatını kaybettiler. Buradaki tahriki söylemek istiyorum. Aradaki farkı biz göremezsek, bunu da söylemezsek oradaki halk da farklı bir izlenim doğar" dedi.

Temel Karamollaoğlu, "Yaklaşımdaki ifadelerin insanları nasıl galeyana getirebileceğini ve mağdur olan insanların üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini düşünerek söylüyorum" diye konuştu.

Özdemir'in "vicdanınız rahat mı?" sorusuna ise Temel Karamollaoğlu, "bu yönüyle vicdanım rahat ama bu tür hadiselerin benim belediye başkanlığımın döneminde olması yüzünden ise elbette üzgünüm. Yani hiç bir belediye başkanı böyle bir olayın kendi belediye başkanlığı döneminde ister suçu olsun ister olmasın istemez" dedi.



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