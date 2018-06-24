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Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıktan İnce ve CHP çıktı

Gözde AK/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce ve CHP birinci çıktı

24 Haziran 2018 23:52

Gözde AK/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu\'nun cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce ve CHP birinci çıktı.
Ankara\'daki Çankaya Lisesi\'nde, 1067 No\'lu sandıkta oy kullanan SP Lideri Karamollaoğlu\'nun oy kullandığı sandıkta ilk olarak cumhurbaşkanı adaylarının oyları sayıldı. Toplam 312 kişinin oy kullandığı sandıkta 1 boş, 2 de geçersiz oy sayıldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce\'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan\'a 37, Meral Akşener\'e 14, Selahattin Demirtaş\'a 3, Temel Karamollaoğlu\'na 2, Doğu Perinçek ise 1 oy çıktı. 
Milletvekili seçiminde ise 307 geçerli oyun 213\'ünü CHP, 27\'sini İYİ Parti, 26\'sını AK Parti, 26\'sını HDP, 6\'sını MHP, 4\'ünü SP, 1\'ini Vatan Partisi, 3\'ünü \'cumhur ittifakı\' ve 1\'ini \'millet ittifakı\' aldı. 4 oy geçersiz sayılırken, 1 de boş oy çıktı.

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