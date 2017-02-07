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Karamollaoğlu’ndan tepki: Ucuz, fikri olmayan insanların…

Saadet Partisi Genel Başkanı, referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan oluşumlar için yapılan yaftalamalara tepki gösterdi

07 Şubat 2017 00:43

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum çalışmasında “Hayır” çalışması yapacağını açıklayan parti ve oluşumlar için yapılan yaftalamalara sert tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, BBP’ye yaptığı bir ziyarette "Hükümet çevresinde 'hayır' blokuyla ilgili 'PKK, HDP, CHP' şeklinde bir yakıştırma yapılıyor. Bu konuda ne demek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunlar çok ucuz, fikri olmayan, kendi fikrini savunamayan insanların yaptıkları saldırılardır. Bizim yönümüzden hiç kıymeti yoktur bunların. Ben ciddi bir insanın, bu tarzda meseleye yaklaşılmasını, kendi kapasitesinin neredeyse yok olmasına yorumlarım. Onun için hiç önem vermiyorum böyle yaklaşımlara, doğru değil."

Başbakan ne demişti?

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir açılış töreninde referandum süreci için şu sözleri söylemişti:

 "Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır.”

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